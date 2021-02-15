加拿大早决定建高科技护卫舰但要再等十年

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加拿大联邦政府原来的计划是在2017年就得到第一艘高科技新型护卫舰，但现在来看加拿大第一艘新型护卫舰的下水最快也要等到十年之后的2031年。

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造成拖延的原因不少，但合作设计这一高科技新型护卫舰的加拿大、英国和澳大利亚至今未能完成战舰的设计工作是一重要因素。

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负责建造这种现代化护卫舰的加拿大Irving造船厂负责人表示，船体建造工作要等到2024年中期才能开始。

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建造第一艘这种最新型护卫舰的英国造船厂的估算是，一艘护卫舰的建造周期是7年半。

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虽然使用共同的设计，但加拿大和澳大利亚的造船厂将负责本国护卫舰的建造。

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加拿大这种现代化护卫舰的预算是每艘25亿到30亿加元，将配备防空和反潜战力，排水量9400吨，比其将取代的哈利法克斯级护卫舰4700吨的排水量多了一倍。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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