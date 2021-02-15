加拿大等58国发表联合宣言，谴责为政治目的任意抓捕别国公民

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一（2月15日），加美英等五十八个国家的外长联合发表《反对在国与国关系中的任意抓捕宣言》。北约、欧盟、七国集团和“五眼联盟”的成员国及一些其他国家的外长在这项宣言上签了字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大警方2018年12月根据加美引渡条约逮捕华为财务总监孟晚舟后，加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor)在中国被捕。星期一是他们在狱中度过的第798天。宣言并未提到中国。加拿大新任外长加诺（Marc Garneau)表示，这项宣言的目的是向那些用任意抓捕的手段来达到目的的国家或者打算这样做的国家施加压力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，两国之间观点不同很正常，但是任意抓捕是不可接受的。出国旅游或工作的加拿大公民不应生活在成为外交筹码的恐惧中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一位加拿大官员在接受路透社采访时说，这项宣言出于对中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜拘押外国公民的担忧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

刚刚在上个月转任工业部长的前外长商鹏飞（François-Philippe Champagne)和加诺一起出席了星期一上午的线上新闻发布会。他说，这项宣言的构思也来自北大西洋公约的第五条款，即对任何一个北约成员国的攻击被视为对所有北约成员国的攻击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

和公约不同的是，宣言没有约束力，只是被用来表明立场和施加压力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（The Canadian Press，Thomson Reuters）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada