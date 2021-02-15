多伦多一家连锁餐厅为感谢疫情中养老院一线员工的工作，送去成千上万份免费午餐

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总部位于多伦多的派拉蒙（Paramount）中东风味连锁餐厅虽然也面对疫情冲击造成的困境，但却持续为在养老院工作的一线员工送免费午餐，且不断增加派发的地域范围和数量。

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这家连锁店的店主是黎巴嫩裔企业家默罕默德·法齐（Mohamad Fakih）。他说：“我们现在每个月送出6,000盒午餐，今后目标是增加到15,000盒”。这意味着在接下来的三个月内，为全省所有养老院员工提供一次免费午餐，并最终扩展到全国养老院的员工。

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其实，疫情也使这家连锁餐厅的生意像其它餐馆一样，受到严重影响。分布在机场和购物中心美食广场的分店都关了门。但法奇却在大约十二位员工和一些志愿者的帮助下，每天制作300至400份炖鸡肉和米饭热午餐盒饭，免费供应给至少两个长期护理院，以支持在那里工作的一线员工。

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他说：“这些人是真正的英雄，他们每天在老人院工作，与病毒非常接近，因此非常危险。他们应该得到更好的报酬，也需要感到安全”。

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法齐的连锁店以前也曾向社区和一些慈善活动捐赠盒饭。这次他想尽其所能支持那些在一线工作的人。他说：“在安大略省的养老院中，有超过3,000名老年人因COVID-19丧生，照顾他们的人要孤军作战，还要面临着自身健康的风险”。

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根据加拿大护士工会联合会收集的数据，安大略省已至少有10名在养老院工作的员工因感染新冠病毒去世。

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法齐的行动现在得到了包括伊斯兰救济慈善组织在内的一些机构的捐款，因此准备扩大派送免费午餐的范围，争取在3个月内扩展到加拿大全国。

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最近已经扩展多伦多北部的地区。当志愿者司机开着3辆车把免费的盒饭送到那里时，受到出来迎接的员工欢迎。其中一位叫里德的女士担任着国际医疗服务员工工会的负责人。她说：“这些带着关怀的盒饭融化了我们的心，我们非常感谢”。她也提到，养老院的工作本来就具有挑战性，许多老人连使用洗手间，洗澡或吃饭都需要帮助。

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护士艾丽莎·阿卜杜勒·卡迪尔（Alisa Abdul Qadir）表示，面对疲劳和孤独，送来的免费餐点和随之而来的微笑很有帮助。她说：“当你情绪低落时，这些事情会让你感到鼓舞。知道有人支持你，有人愿意来帮助你”。

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而法齐则回应，他这样做也是为了表达感谢。他说：“其实当今世界的很多问题，解决方案就是能有更多的人做善事”。

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