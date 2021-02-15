爱德华王子岛小镇面临没人愿意出来竞选镇长的困境

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在加拿大，时不时就会发生有的小城镇没人愿意出来当市长的事。而目前，爱德华王子岛就同时有两个市镇正为此事发愁。

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这两个小镇一个叫斯图尔特山（Mount Stewart）， 位于岛北部沿海偏东一点，属于女王县的下属乡镇， 有人口209人。 另一个是约克镇，几乎位于岛中心位置， 有人口284人。

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这两个小镇都到了换届选举的年头， 可一直到过了提名截止日期， 仍没有人自愿出来竞选镇长。 省政府不得不将市长提名日期延长一周， 推迟到了上周五下午2点。

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爱德华王子岛是加拿大最小的省份， 人口刚超过10万。省政府渔业与社区市政主管克里斯蒂娜·麦金农（Christine MacKinnon）说：“我们省许多城镇人口很少。市长提名要排除那些未满18岁的人，还有那些因家庭和工作没有更多时间为公众服务人，剩下的有资格担任市长的人真的寥寥无几了”。

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还好在斯图尔特山镇，最后有3人被推举出来担任镇长和市议员，他们因此得到广泛的赞誉。

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而在约克，到目前为止，仍然只有一个人说愿意出来当议员，仍没有人愿意出来担任市长。

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麦金农说，遇到这种情况通常有几种解决办法。首先是省政府将与市政府联系，提供建议和帮助。如果市政当局要求由省政府任命，那部长将与其他议员交谈，为可能有兴趣的居民提供建议。这种做法在上一次市政选举中已经在惠灵顿市使用过。她说： “实在不行， 我们也会考虑允许议员的职位空着。但最理想的还是有经选举产生的市长和议员共同担任地方政府工作”。

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麦金农说，省政府正在努力推动鼓励一些小的城镇合并，这样就能使每个城市的人口数量多一些，有利于出现愿意当市长的人。她还鼓励妇女和新移民报名参加镇长竞选，这样就可以让社区听到她们的声音。

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加拿大其他省份也有一些小镇遇到同样问题。主要原因是由于当镇长费心费力， 却薪酬很低。 所以没有吸引力。阿尔伯塔省有个小镇的镇长因为找不到接替者，已经过了退休年龄仍无法卸任市长的担子。

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