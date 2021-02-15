缅甸军政府开始对抗议者动用武力，加拿大及盟国驻缅甸使馆发出谴责并呼吁克制

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缅甸民众抗议军政府政变的示威在星期天进入第9天。全国各地有更多的民众走上街头，声讨军政府关押由民主选举产生的昂山素季文官政府。军方则开始动用武力镇压示威民众。

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加拿大和10个盟国驻缅甸的大使馆周日联合发表声明，谴责军政府逮捕民选政治领导人和骚扰记者、中断通讯等行为，呼吁缅甸军方“避免对示威者和平民使用暴力”。

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加拿大和欧盟、英国等11个西方国家驻缅甸外交机构在声明中说：“现在，全世界都在关注缅甸的局势。我们支持缅甸人民追求民主、自由、和平与繁荣”。

缅甸军政府在2月1日发动政变。由敏昂莱（Min Aung Hlaing）领导的军政府说，这是由于民选政府未能对去年选举中的欺诈指控进行适当调查。在去年的选举中，昂山素季领导的全国民主联盟获得了压倒性的胜利。

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针对政变引发的民众抗议活动，军政府开始只是采取了切断通讯等措施。星期天开始有装甲运兵车开始出现在仰光的街道上。到晚间，社交媒体上的视频和其他媒体也报道了其它城市也有军车进入。星期一早上再次出现断网。互联网服务提供商Oredoo Myanmar为此还发出了断网通知。

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抗议活动已遍及全国

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抗议活动的监测团体“协助政治犯协会”说，自军事政变以来，已有384名抗议者被拘留。他们大部分是夜间被抓走的。

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星期六晚些时候，军队又重申了一项规定，要人们报告夜间到访者，并允许安全部队不需经法院批准拘留嫌疑犯并搜查私人住所，同时下令逮捕那些较为著名的抗议者。

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为了自我保护和防止被突袭，有些抗议者周六晚聚集在一起，有些还在仰光和其它城市的街道上巡逻。

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星期日，抗议活动已蔓延至全国，参加者成千上万。有大学理工科的学生穿着白色上衣在仰光市中心集会，他们举着要求释放昂山素季的标语牌游行。公共汽车也加入游行行列，鸣喇叭在路上缓慢行进。首都内比都也有摩托车和汽车游行车队在市中心穿梭。甚至在沿海和内地的小城镇，也有民众在烈日下游行。他们打着鼓， 挥舞着旗帜，还有的唱着革命歌曲。

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除了全国各地的大规模抗议活动之外，军事政变当局现在还面临着政府工作人员的罢工危机。

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当地媒体报道，由于工作人员拒绝上班，该国部分地区的火车已停止了运行。军方也派出军队到发电厂，监督哪里愤怒的人们继续工作。

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民航部门也有不少员工自2月8日起停止上班，造成一些国际航班延误。一位因害怕报复而不愿透露姓名的飞行员说，已有数百名工作人员开始罢工。他说，周四有四名空中交通管制员被拘留，周日深夜已有军队进驻仰光国际机场。

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军政府已经命令公务员重返工作岗位，并威胁要采取行动。

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军队开始动用武力驱散抗议者

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抗议活动自2月6日开始以来，人数已经从上千人发展到数十万人，遍布缅甸全国。军方对抗议者的镇压也在不断升级。开始时是用水炮等驱散抗议民众。但在北部克钦邦发电厂的军队与示威者发生对抗后，有视频展示安全部队向抗议者开火，但不清楚他们是使用的橡皮子弹还是实弹。在现场直播的两名记者也被逮捕。另外还有三名记者被捕。

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尽管警察到城市郊区的铁路员工住宅区命令他们恢复上班，但数百名铁路工人周日还是参加了仰光的示威游行。

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到星期天傍晚时分，装甲车开始进入仰光和另外两个大城市。这是自政变以来首次在全国范围内动用装甲车。当天有一名年轻女子头部被枪弹击中。人权组织说，从伤口看可以确定是真子弹。

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中国驻缅甸大使馆前的抗议活动



在缅甸发生军事政变后，有评论家认为，鉴于过去几十年来， 北京和缅甸的军方一直有着密切的联系，这次政变应该是得到了北京的默许。政变发生后，北京不仅没有像很多西方民主国家那样，对军政府做出谴责，还与俄罗斯一起阻止了联合国通过一项谴责缅甸军事政变的声明。

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缅甸10几所大学的学生会联合发表致习近平的公开信，要求中国领导人“尊重缅甸人民的意愿”，不要再与军政府合作。

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由于缅甸军政府上周开始禁止人们使用国际社交媒体， 例如脸书和推特。也有成百上千的缅甸民众到中国驻缅甸大使馆前示威，抗议中国当局向缅甸提供防火墙技术，阻断民众使用社交媒体。

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