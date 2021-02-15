魁北克省决定给北部因纽特居民普打新冠疫苗

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加拿大第二大省份魁北克省政府决定，集中人力物力为在魁北克省北部居住的因纽特人注射COVID-19病毒疫苗；目标是在今后三个星期之内把居住在Nunavik地区的1万4千名居民中的至少四分之三接种完毕。

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这将是Nunavik地区历史上最大规模的疫苗注射行动。

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Nunavik地区地域广大但人烟稀少，1万4千名居民散落在14个居民点中，医护人员需要一个居民点、一个居民点地进行疫苗注射工作。

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在Nunavik地区使用的是莫德纳公司的COVID-19病毒疫苗，因为这种疫苗在储存和运输过程种只需要普通的冰箱温度，而辉瑞公司的新冠疫苗需要被储存在零下70摄氏度的环境。

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加拿大北部不少土著人居住区由于居住条件和医疗条件差而属于COVID-19病毒肺炎高风险地区。

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