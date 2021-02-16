加拿大北部地区黑人等少数族裔贫困问题严重

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大西北特区首府Yellowknife市的慈善组织YWCA发出呼吁，要求各级政府立即拨款解决在COVID-19病毒肺炎疫情下越来越严重的无家可归者临时住房短缺的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大境内COVID-19病毒肺炎疫情此伏彼起、冬天正处于最寒冷阶段的情况下，西北特区不少土著人和少数族裔无家可归者急需得到住房。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Yellowknife市的慈善组织YWCA目前为一百多个无家可归家庭提供临时住房，这些家庭中有156名儿童。此外，在等待住房名单上的还有50多个家庭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Yellowknife市慈善组织YWCA的执行主任Hawa Dumbuya-Sesay指出，无家可归家庭的问题与在街头流浪成年人的问题相比往往容易被人忽视。无家可归家庭为了孩子的安全不敢在街头流浪，他们往往是今天在这家沙发上过夜、明天在那家地板上睡觉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在COVID-19病毒肺炎疫情以来，已经有7个家庭由于拖欠房租而被逐出原来租住的房子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年一场廉租房火灾让Yellowknife市损失了30个可供无家可归者临时居住的住房单元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada