加拿大反对党领袖呼吁在中国以外举办2022年冬奥会

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加拿大保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole）要求加拿大政府出面发声，促成2022年冬奥会易地举办。他在星期二（2月15日）上午的新闻发布会上表示，中国政府对新疆维吾尔族实行“种族灭绝”政策，参加北京主办的冬奥会因此违反了基本的道德准则。

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奥图尔要求总理特鲁多与国际奥委会联系，建议在另一个国家举办明年的冬奥会。但是他没有提出抵制本届冬奥、不派选手去中国参赛的建议。

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特鲁多随后在自己的新闻发布会上回应说，中国政府在新疆严重违反人权，但“种族灭绝”这个词需慎用。在冬奥会问题上，国际奥委会和国际残奥会正在密切关注中国发生的事并考虑应采取的立场，加拿大政府会对此加以持续关注。

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在奥图尔之前，已有19名加拿大议员在本月初发表公开信，呼吁抵制北京冬奥会。这封信获得了魁北克-拉布拉多第一民族大会和以色列犹太人关系咨询委员会等团体的支持。

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在这封公开信之前，有一百八十个团体联名呼吁各国政府抵制本届冬奥会。

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加拿大奥委会和残奥会已经表明态度，不赞成抵制北京冬奥会。但是最后的决定将由加拿大政府作出。

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（Radio-Canada，La Presse canadienne)

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