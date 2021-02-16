加拿大大城市郊区新房开工率领跑

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加拿大房贷和住房公司Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC)的数字显示，加拿大三大城市多伦多、蒙特利尔、温哥华市周边30公里辐射范围郊区的新房竣工率和新房开工率都在明显上升。

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其中蒙特利尔市郊区住房发展更加强劲，其辐射发展范围已经放射到距城市30公里以外的范围。

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而加拿大最大城市多伦多的城区和中远郊的新房建设都很火热。

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相对来说，温哥华是加拿大三大城市中城区和郊区新建住房的步伐相对较慢的城市，这可能是因为温哥华的房地产热比多伦多和蒙特利尔都来的要早好几年有关。

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加拿大住房和房贷公司公布的数字说，一月份新房开工率增长了23.1%。

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房价与城市居民的家庭收入有密切的关系。统计数字显示，加拿大多伦多、温哥华和蒙特利尔三个城市的家庭收入平均水平分别是9万8千6百35加元、8万9千3百加元和7万8千4百加元。

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