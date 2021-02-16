加拿大总理特鲁多宣布新控枪法案：政府将收购攻击性武器

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星期二，加拿大联邦自由党政府宣布将出台一项新的枪支控制法案（Bill C-21)，其主要内容包括了政府计划收购遭到禁止的攻击性武器，规定市政府有权禁止手枪，以及增强对走私和贩卖枪械罪犯的惩罚。

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去年五月，在新斯科舍省枪击案之后，特鲁多领导的自由党宣布，将会禁止拥有、销售、以及进口1500种型号的军事化“攻击性武器”。

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今天，特鲁多与公共安全部长布莱尔出席记者会时共同强调，政府会陆续出台法律，修改《刑法》以及《枪支法》，以引入一系列新的控枪举措。两人表示，政府这项法案的唯一目的是，保障每一位公民的安全。

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回购攻击性武器属于自愿性质

至于这个项目的具体花费，特鲁多称将会在稍后公布细节。

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不过，在2019年，自由党政府曾透露，回购这些枪械可能耗资四亿到六亿加元。

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这项回购攻击性武器的规定属于自愿性质。

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法令规定，拥有政府禁令上枪械的人们，有两年的时间决定怎么处理，截止日期是2022年4月30日。

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而如果个人决定留下那些遭到禁止的枪械，则需要遵守更加严格的管理和储存条件，比如必需保证不使用、不转赠、不携带这些枪支出境等。

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加大对违反规定者的刑事惩罚

如果这项法令最终通过，将会设立“红旗”与“黄旗”法规，允许担心拥枪者和其他人安全的人向法庭报告，申请没收这些人的枪械。

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布莱尔表示，这一规定可用于家庭暴力或是精神健康案件。

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特鲁多则表示，法案将贩运、走私、拥有政府禁止武器的处罚刑期从10年提高到了14年。

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他还称，该立法还将对改造枪支弹匣、以及对进口弹药，实施更严格控制。

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他表示，联邦政府支持市政府在禁枪方面的规定，并会通过更加严厉的刑事惩罚。

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反对党以及拥枪联盟批评这一法规

加拿大联邦官方反对党保守党对这一法案提出批评。

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保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole)表示，特鲁多误导了公众，回购枪支只会是从猎人或是遵守法律的人手上拿回枪支，但不会解决大城市中的枪击以及帮派枪战的犯罪活动。

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他说：“政府忽略真正的问题，令加拿大人分裂。”

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而加拿大拥枪权益联盟上周已经表示，反对这项法案，认为会损害合法拥枪者权益，并质疑政府对“攻击性武器的定义”。

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紧急救护以及支持控枪机构：做得不够

加拿大支持控枪机构 PolySeSouvient表示，很失望联邦政府没有像新西兰和澳洲那样，强制禁止和回购攻击性武器。

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而紧急救护医护组成的团体CAEP则批评政府，在“红旗”“黄旗”规定上做得不够。

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他们多年来呼吁，应立法允许警察在收到枪支危险报告后，“暂时没收危险人群枪支”，以保证他们不伤害自己或是他人。

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（政府颁布的部分攻击性武器图片）

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