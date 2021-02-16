加拿大是否应对货车司机进行强制检测和隔离

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加拿大联邦政府虽然11个月前就采取了关闭与美国的陆路边界的措施，现在又采取了入境者必须接受COVID-19病毒检测和在定点隔离酒店隔离3天到14天的严格防疫措施，但这些措施对入境加拿大的最大群体、大货车司机不适用。

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加拿大联邦政府表示，不对大货车司机采取COVID-19病毒肺炎隔离防疫限制措施，是因为他们从事的工作关系到加拿大防疫、人民生活和经济运转所必须的物资供应。

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加拿大政府的统计数字显示，自2020年3月21日加拿大与美国因为新冠病毒肺炎疫情而互相关闭边界以来，有460万人次的入境者是大货车司机，差不多占了入境加拿大总人数1千万人的一半。

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不过，现在传染力更强的新冠病毒菌株正在美国迅速泛滥，一些加拿大货车司机说一些美国民众仍然不重视COVID-19病毒的行为仍他们感到害怕，担心自己回到加拿大后会把新冠病毒传染给家人。

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这些加拿大大货车司机要求联邦政府采取必要的防疫措施，比如对进入加拿大的所有大货车司机进行COVID-19病毒检测，或者是优先给大货车司机接种新冠疫苗。

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加拿大联邦政府公共安全事务部长布莱尔说，加拿大政府正在考虑对经常跨越加美边境的必要行业人员进行COVID-19病毒检测。

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