新剧《21种黑人的未来》：探讨黑人种族与社会运动的未来

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据此拍摄的系列剧将在本周于CBC Gem播出。

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2020年一月，剧作家、艺术家奥图（Mumbi Tindyebwa Otu)被聘请为多伦多Obsidian剧院的艺术总监，要她负责当年夏季的演出剧目。正当她准备大展身手的时候，一场疫情令一切停顿，原本计划中的演出全部取消或延后。

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而在去年年中，美国黑人乔治·佛洛依德的死亡，引发了美国、加拿大、以及世界其他地方的抗议种族主义、“黑人的命也是命”大游行。

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奥图看着这两个重要事件在眼前展开，开始思考黑人作为一个整体的未来命运与社会抗争。

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她于是构思了由一系列独白组成的剧集《21种黑人的未来》。她召集了被认为最优秀的21黑人剧作家，21导演，和21演员来共同创作。并且，与CBC合作，将其制作成了两集，每集70分钟的剧集。

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第一集的开场就是一段独白《死讯》，一个黑人男孩在被杀死之后，为自己写的悼词。

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63位加拿大黑人艺术家以自己的方式和故事展现黑人历史、现状、与未来。

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奥图说，这个系列的创作和演出“是一种治愈，是一种想象超越紧张族群关系之后的黑人族群”。

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她表示，目前，少数族裔戏剧艺术家的处境有了很大的改善。希望未来的五年，会有更多艺术家讲述黑人的故事。

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CBC报道：

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RCI with CBC Eli Glasner

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