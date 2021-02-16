阿尔伯塔省一家肉联厂因发生群聚性感染关闭，300多人确诊，1人死亡

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大著名肉食加工企业Olymel暂时关闭了在阿尔伯塔省雷德迪尔市（Red Deer) 的肉联厂。该厂发生新冠病毒群聚性感染，35岁的菲律宾裔雇员多罗格（Darwin Dologue）在1月28日病逝。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到星期一（2月15日）时, 这家肉联厂共有326名雇员被确诊，而在九天前确诊人数只有168。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

接受CBC和Radio-Canada采访的员工不愿透露姓名。他们表示，工厂的防疫措施不足，病毒检测也没有跟上。许多人在做了病毒检测后被要求继续上班，包括与多罗格有过近距离接触的工人。他们当中有些人随后被告知检测结果呈阳性。有些人把病毒带回了家，造成全家感染。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这家肉联厂有1800多名员工，大约60%有第二份工作。上个星期，阿尔伯塔省卫生署写信给Olymel公司，称雷德迪尔肉联厂的雇员中每五人就有一人感染，疫情对公众健康的影响引起担忧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News, Radio-Canada)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada