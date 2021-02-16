首席卫生官谭咏诗：四省发现变异病毒引发的社区传播，不要放松预防

加拿大首席卫生官谭咏诗周二对民众表示，总体上，新冠病毒在加拿大爆发病例正在下降。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
但她提醒大家，至少四个省份发现了与变异新冠病毒有关的快速社区传播。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
她因此提醒大家，不能够放松警惕，要继续严格执行戴口罩、社区隔离等措施，预防感染。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
到星期二为止，加拿大检测出的变异新冠病毒病例包括：
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
- 英国变异病毒（B117）超过540例；
- 南非变异病毒（B1351）33例；
- 巴西变异病毒（P1）1例
她以东部的纽芬兰省为例，该省原本属于疫情控制非常好的地区，在发现了更具传染力的变异新冠病毒之后，很快出现社区传播。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
纽芬兰省目前采取了社区隔离措施。到周二，该省的总病例为297例，一人入院。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
而整个加拿大，总共有829786例感染，总死亡为21362人。
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
RCI with CBC
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。