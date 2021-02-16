首席卫生官谭咏诗：四省发现变异病毒引发的社区传播，不要放松预防

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加拿大首席卫生官谭咏诗周二对民众表示，总体上，新冠病毒在加拿大爆发病例正在下降。

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但她提醒大家，至少四个省份发现了与变异新冠病毒有关的快速社区传播。

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她因此提醒大家，不能够放松警惕，要继续严格执行戴口罩、社区隔离等措施，预防感染。

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到星期二为止，加拿大检测出的变异新冠病毒病例包括：

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英国变异病毒（B117）超过540例；

南非变异病毒（B1351）33例；

巴西变异病毒（P1）1例

她以东部的纽芬兰省为例，该省原本属于疫情控制非常好的地区，在发现了更具传染力的变异新冠病毒之后，很快出现社区传播。

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纽芬兰省目前采取了社区隔离措施。到周二，该省的总病例为297例，一人入院。

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而整个加拿大，总共有829786例感染，总死亡为21362人。

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