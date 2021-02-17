不列颠·哥伦比亚省警方使用人脸识别技术办案被隐私专员批评非法

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不列颠哥伦比亚省的隐私专员批评4名警官和一名私人公司的调查人员，认为他们在破案时使用Clearview AI面部识别软件侵犯了加拿大人的隐私权。

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省隐私专员迈克尔·麦克沃伊（Michael McEvoy）说：“警官们可能认为，在侦破犯罪案件时使用新技术没有什么，却没有意识到这些技术是否违反隐私法的问题”。他强调说，在面部识别软件未经授权前，应被禁止使用。

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上个星期，温哥华警察局证实， 在对一起儿童性剥削案件调查时，警方使用了面部识别软件。温哥华警方发言人史蒂夫·艾迪生（Steve Addison）表示，警方在早前获得免费试用该软件的会员资格。考虑到该案件的优先考虑是识别并找到遭受性虐待的儿童，以挽救他们免受性虐待的伤害， 警方使用了一次人脸识别软件。此后再没有用过。

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加拿大广播公司对就此作调查后发现，这家美国软件公司在加拿大收集图像，并积极向加拿大警方推销其服务。

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不列颠·哥伦比亚省的执法机构和其他组织总共有48个使用面部识别软件的帐户。而该软件收集了超过30亿张图像， 为使用者提供匹配搜索，包括加拿大人和儿童。

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Clearview AI软件开发公司首席执行官去年曾表示：“我们可以协助加拿大执法部门查出一些最令人发指的罪犯，包括针对儿童的罪行。这令我们感到自豪”。但在最近一次声明中则说，加拿大警方和公司可以选择退出Clearview AI服务。公司也会删除数据库中手机的加拿大人的照片。 他说：“我们将在相关问题上与隐私专员办公室合作”。

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加拿大已有四位隐私保护专员呼吁政府加强联邦和省级隐私保护法律，因为他们发现Clearview AI在未经其知情者同意的情况下通过社交媒体收集大量加拿大人的照片，这违反了加拿大隐私保护法。

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联邦隐私专员丹尼尔·塞里安（Daniel Therrien）上周对记者说，该款人脸识别软件“属于大规模监视，是非法的”。

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麦克沃伊则建议：“应将使用人脸识别技术纳入新法规中，以保护公民的个人信息。对违反者也应有惩罚措施， 例如罚款”。他说正在与立法机构合作， 推进修订相关的立法。

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