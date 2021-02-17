加拿大公共卫生部推出疫苗接种追踪：唯缺最大省份安大略

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全国性疫苗接种数据不完整，难以评估加拿大整体的接种状况

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根据CBC的报道，加拿大口最多的安大略省没有将该省的新冠病毒疫苗接种数据上报给加拿大公共卫生部（PHAC)，导致人们无法清晰了解全国第一阶段疫苗接种的整体状况。

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自12月19日以来，全国各省份都向联邦提交新冠疫苗的接种数据，以了解针对优先接种人群的疫苗接种情况，包括了一线的医护人员，老人院护工，以及八十岁以上人士。

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这些数据每周一次公布在加拿大公共卫生部的网站上。

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不过，现在网站上有一条特别提醒，那就是，网上公布的数据不包含全国最大省份安大略省。

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而当中的原因是，安大略省的数据“没有将关键人群分类整理”。

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安大略省卫生部在回应CBC询问时表示，正在就此进行整理，很快就可以提供给公共卫生部。

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目前，公共卫生部网站上相关信息最新更新在2月6日，不过，大家可以从下面的图表中看到，加拿大全国范围内优先接种人群中，一线的医护人员中，有55.35%至少接种了第一剂疫苗；在老人院的老人中，平均有52.7%至少接种了第一剂疫苗。

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加拿大总理特鲁多承诺，到九月份，加拿大愿意接种疫苗的民众可以全部得到接种。

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