加拿大税务局冻结一些用户的网上账号，原因不明

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目前，究竟有多少账号影响，还没有一个准确的数字。

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加拿大税务局（CRA）冻结了一部分用户的网络账号，但却没有给出解释。而且，具体多少用户受到了影响，也没有给出具体的数字。

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星期二与星期三，加拿大税务局部分网络用户发现自己无法登陆，屏幕上显示“error 021”。而受影响用户似乎贯穿加拿大，从BC省到纽芬兰省都有。

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当中有些致电税务局希望得到解释，但等了几个小时没有回应。

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于是，有几十人透过社交媒体抱怨。有些人担心自己正在申领的疫情期补助无法按时到达，也有人担心自己的信息被盗。

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税务局在回覆记者提问时表示：“周二晚间，为了安全期间，他们将一些用户的邮件地址移除，这些人因此无法使用网络服务。”

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但税务局的发言人表示，事件不是因为出现了骇客或是资料泄露。目前，他们在进行一项调查，为安全起见，采取了预防措施。不过，他没有给出调查的性质。

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