新斯科舍省黑人移民群体谈哪些因素有助于对加拿大产生归属感

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加拿大东部海洋省份之一新斯科舍省近年来积极吸收移民已见成效。2020年7月全省总人口达到了历史高峰的97万9351人。这部分可归功于省提名移民项目的成功。2020年该省批准了3517份移民申请，不仅超过预定的3292例，而且其中1900例为省提名移民。由于前两年批准的移民更多，因此尽管2020年疫情严重，仍有3010名新移民到该省落户。

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一直以来，新斯科舍省注重从多方面为新移民提供服务，以帮助他们尽快适应加拿大的环境和生活。但对于很多新移民来讲，他们来到一个陌生的国度，总是需要一段时间融入当地社会，获得归属感。

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加拿大广播公司的记者籍“黑人历史月”之际，在该省采访了几位黑人社区移民，了解他们的来加拿大后的归属感。记者发现有几个因素非常关键：包括找到工作或创办生意，建立社交网络和参加宗教活动，以及能找到熟悉的食物。

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能找到满意的工作是立足的基础

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新斯科舍省的省提名计划是根据本省劳动力市场的需要制定的，列出了一些优先考虑的急需职业，例如医疗保健、交通运输和早期教育。2020年抵达的新移民中就有312名早期教育工作者，他们能更快开始专业工作。

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但有些经其他类别移民则有时会面临难以找到专业工作的问题。

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例如，来自非洲国家加纳的约书亚·阿多（Joshua Addo）就遇到找工作难的问题。他于2019年3月以配偶移民身份获准来哈利法克斯与未婚妻结婚。他说，气候的差别是他面临的第一个挑战，因为他3月份离开加纳时气温是32度，而哈利法克斯则是零下11度。但这并不难应对。难的是后来找工作。他在加纳是做财务顾问，可他若想在加拿大做财务顾问必须考执照。他找工作时，雇主都告诉他需要先参加考试。后来，他不得不先到快递公司当送货员，业余时间则在公共图书馆担任志愿者。

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在加拿大的移民中，像阿多这样无法从事原来的专业工作，不得不改行的人并非少数。

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滑铁卢大学社会工作学院副教授凯西·霍加斯（Kathy Hogarth）是来自特立尼达和多巴哥的移民。她说：“能够承认新移民在原居国的学历和工作经验对他们适应新环境很重要。如果新移民迟迟找不到工作，那对他们造成的精神伤害会恶化。会让他们觉得，加拿大一方面说同意接收你， 而另一方面又说不需要你”。

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如果难以找到满意的工作，新移民就会选择搬到其他省，包括通过省提名来的移民。新斯科舍省在2020年7月达到最高人口记录后，到10月份又略有回落，减少了246人。其中就有落地后又迁走的移民。

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建立社交网络和参加宗教团体活动

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来自加纳的约书亚·阿多在接受采访时说，在新的国度找到与志同道合的人，与他们建立起联系对于找到归属感至关重要。他在抵达哈利法克斯后不久，就参加了圣本尼迪克特教堂的活动。那是他进入社区的第一步，早于遇到其他来自加纳的移民。他说：“教会中几位长者在这里生活了几十年。他们告诉我如何找工作，到哪做志愿者，介绍加拿大的状况。我觉得我属于两个社区：一个是教堂，另一个是加纳移民团体”。

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滑铁卢大学副教授凯西·霍加斯说，所有新移民都会经历一个痛苦阶段。因为他们离开了原来的社会关系，包括家庭、工作同事和社会团体。归属感是维持心理健康的基础。新移民抵达后首先与教会团体接触很常见。人们总是希望根据彼此之间的相似性建立联系。她说：“新移民寻找的主要是亲和力，无论是宗教上的亲和力，文化上的亲和力，性身份亲和力。找到最适合个人身份的团体时， 也就找到了寻求帮助的地方”。

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另一位来自巴勒斯坦的移民苏珊·玛丽（Suzan A-Marie）是2017年与家人来到哈利法克斯的。她也是通过穆斯林身份找到了社会联系。到达后不久，她就加入了约旦-巴勒斯坦移民团体，并开始参加当地的清真寺礼拜。她说：“在清真寺里，有很多社交聚会。我们去那里，带着孩子。我们需要继续与原来的文化、宗教保持联系。这对我来说非常重要”。但她同时也强调，不应排斥与其他社区的互动和向他们学习。她说：“如果您只是将自己与社区隔离，说同样的话，说同样的语言，那就无法与他人建立联系”。

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尼日利亚移民肯·奥古齐（Ken Oguzie）是2014年从英国移居新斯科舍省的。他现在是一位成功的企业家。他还提及曼尼托巴省的移民计划中允许亲属担保移民。该省对近亲的定义不仅包括父母和祖父母，兄弟姐妹， 还包括侄女和侄子、堂兄以及阿姨和叔叔。奥古齐说，在这边有家人和亲属有利于保证一种社会联系和社区意识。“以我自己来说，我的兄弟一年前与家人从尼日利亚来到了这里，我如果再想搬到其他地方去，就得有更多的理由”。

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家乡的美味

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能够找到熟悉的食物也可以使新移民产生归属感。无论是他们自己做饭的食材还是能够找到家乡风味的餐厅，都可以使他们得到慰籍。

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克里斯汀·艾伦（Christine Allen）来自牙买加，她和别人一起在哈利法克斯市区开了一家餐馆。她说，虽然加勒比海地区来的人们更多时候是在家做饭，但事实上，她的餐馆很受那些非洲和加勒比海移民的欢迎。

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她说，现在哈利法克斯的牙买加食材和原料的供应比原来多了不少。实在当地买不到的还可以从多伦多采购。艾伦是留学的女儿移民加拿大后，申请的父母移民。她说女儿作为国际学生时给她打电话就说， 在哈利法克斯除了薯条汉堡， 就是比萨饼，很难找到她想吃的家乡美食。

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艾伦说，加勒比海是一个大熔炉，其美食受到世界许多地方的影响， “所以亚洲人和非洲人后裔都会认同牙买加的食物，而且配料通常与他们在家中所熟悉的成分相同”。

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