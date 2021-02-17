曾遭绑架的前CBC记者冯文嘉新纪录片：为尼日利亚遭绑架女孩发声

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冯文嘉（Mellissa Fung)曾经是CBC晚间节目“The National”驻阿富汗记者。2008年，她被极端分子绑架，并被关押在一口井里长达28天。

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冯文嘉最近带着记录片《被绑架者》重回公众视线。这部纪录片讲述了三名逃离尼日利亚伊斯兰原教旨主义组织博科圣地（Boko Haram)绑架的女孩子经历。

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冯文嘉接受采访时表示，制作纪录片的过程，与这些女孩子的接触，也让自己的内心得到了某种疗愈。

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她说：“重新撕开自己的伤口不是件容易的事情，但是我从这些女孩儿身上汲取了力量。”

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她说：“如果你看看她们生活的地方，就明白她们的物质生活如此匮乏。但是，她们的内心非常强大，她们非常相信上帝。”

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为拍摄这部纪录片，冯文嘉前往尼日利亚东北部地区。那里曾是伊斯兰极端组织博科圣地肆虐的地方。2014年，他们在该地区Chibok一所寄宿学校，绑架了276名女学生，事件引发全球的关注。

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纪录片聚焦于这三个女孩子遭遇的暴力，以及在重回社区后，因为被劫持这段经历，而遭到歧视和不信任。

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本周二，这部纪录片在TVO首播。

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相似的经历帮助建立信任

那天，冯文嘉从媒体看到了这条新闻，立即产生了好奇。

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她在采访中表示：“被绑架者（Captive)看似是很容易定义的一个词。但是，那段经历将留在你的记忆中，是‘被绑架’的另一种形式。你永远是个被绑架者。”

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尽管冯文嘉被绑架事件已经过去了12年，但是，她承认，自己内心的阴影和愤怒依然在。

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在制作影片的过程中，她向心理医生求助。

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那位医生告诉她：“你无法将那段经历和记忆抹去，它会成为你的一部分。但是，它不能定义你是谁。”

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因为自己遭遇绑架的经历，冯文嘉表示，每次听到有人被绑架，无论是尼日利亚的近三百名女孩儿，还是某个记者活动人士，都会让我震惊恐惧，关于绑架的记忆又会回到脑海中。

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后来，她听说有少部分女孩逃离了绑架，回到了家人身边。她开始非常关注这些孩子们后来的生活：她们是否得到了帮助？有没有接受心理辅导？

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而也正是这段个人经历，帮助冯文嘉取得了尼日利亚女孩的信任。

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她说：“我对她们非常非常坦诚。我告诉了她们我的经历，有些细节我甚至连最亲近的朋友都没有透露过。我想这帮助我们建立了信任，让她们放心告诉我故事与经历。”

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有时候，记者采访曾遭受创伤的人，可能会令她们重新遭受一次创伤。冯文嘉对自己采访的女孩儿说，我也有被绑架的经历，你也可以问我问题。

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逃离极端分子不是噩梦的结束

在冯文嘉的纪录片中，有些女孩开始时告诉她，自己没事了，很好。但随着深入交谈，她们开始说出实情，自己还是会做噩梦。

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当然，这些女孩儿被极端分子绑架的时候，年纪要小得多。纪录片里采访的女孩儿当时只有12岁或13岁。她们都曾梦想成为医生、记者、律师。但是，被绑架之后，她们被迫与绑架者结婚，有些还生下了孩子。

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冯文嘉的这部纪录片，展现了这些女孩儿如何在一个相对保守的社会，重建自己的生活。

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这些女孩有些是在博科圣地组织遭到武装袭击时趁乱逃出，有些就是自己乘人不备逃离。她们要穿过大片的Sambisa森林。但是，当历尽艰辛回到家人和社区的时候，她们却得不到周围人的信任。其中一个原因是，之前曾有博科圣地组织绑架的女孩子成为人肉炸弹的故事，这令大家担心。

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而更多的是她们对被劫持事件的愤怒和无法走出的心里阴影。比如，其中一位受访者，非常聪明，非常希望回到学校。但是，她逃回家乡的时候，发现自己怀孕了。之后，连她的孩子也受到了歧视，社区把她们视为异类。

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但更令人难过的是，她们没有条件得到更多的帮助。

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冯文嘉称，她希望让更多人了解这些女孩子的境遇，也是从一个层面帮助了自己。她还会继续为这些女孩子得到帮助而呼吁。

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