水电资源丰富的魁北克省积极发展风力发电

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加拿大东部地区的魁北克省以水电资源丰富而闻名。水电已经属于绿色能源，魁北克省却决定在北部地区投6亿加元资金兴建发电能力巨大的风力发电项目。

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加拿大经济和环境领域的分析人员认为，十年前可能还不是在魁北克省开发风力发电资源的好时机，但现在天时、地利、人和的条件都到位了。

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绿色能源的先天不足

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首先，世界各国减少温室气体排放的行动在加速。随着拜登政府的上台，美国也会后来居上地减少温室气体排放量。其中的一个在很快变成现实的时代性转变是，世界主要国家在走向电动汽车时代。这会极大地拉升美国对廉价而又清洁的绿色电能的需要。

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由于风能和太阳能发电的成本呢在过去十年中大幅度下降，现在建设同等发电能力的风能和太阳能发电站的建设成本已经低于建设水电站。

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但风能和太阳能这样的绿色能源有一个根本性的弱点，这就是晚上没有太阳、很多时间风力不大，会经常出现供电缺口。

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优化使用水电

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解决这一供电不稳定问题的最经济、有效的办法是把水电做为调峰电站使用。需要的时候开闸放水发电，不需要的时候关闸蓄水。这等于是把水库做为巨大的蓄电池使用。

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做为调峰电站，魁北克水电的价值也水涨船高。因为对于同样单位的电能，市场愿意出更高的价格购买调峰电能。

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换句话说，现在正是魁北克投资风能发电能力的好时机，以便把水电发电的能力好钢用在刀刃上，重点做为调峰发电能力使用。

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可以预见，魁北克省丰富的水电资源将做为调峰电能不但供魁北克省自己使用，而且供相邻的加拿大省份和相邻的美国东北地区使用。

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改善与土著人的关系

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其次，水电仍然属于绿色能源，但加拿大建设水坝、淹没库区土地和林区的问题常常损害当地土著人的利益，这引起了环境保护组织和土著人维权组织的反对，也影响了魁北克水电公司在国际电力市场的形象。

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而魁北克省这次批准上马的风力发电项目是私营公司Boralex投资一半、魁北克北部因纽特人社团投资一半的合资项目。土著人成了主要投资者和项目的共同拥有者，分担了投资风险、也分享投资收益。这明显改善了加拿大主流社会与土豪人部落的关系。

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RCI with Don Pittis · CBC News

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