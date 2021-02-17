自由党资深议员敦促特鲁多在对华政策上需要“警醒”

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加拿大众议院财政委员会在周二的一份报告中提出了退出亚洲基础设施投资银行的建议。该委员会的自由党主席表示，退出亚投行将意味着加拿大在对华政策上的“警醒”。

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众议院财政委员会主席是自由党资深议员韦恩·埃斯特恩（Wayne Easter）。他在克雷蒂安任总理时，就曾担任总检察长， 并负责加拿大的安全情报工作。他周二对《环球邮报》说，加拿大需要认识到中国对西方民主国家的严重威胁， 并批评加拿大至今仍允许大学与中国电信巨头华为合作进行研究项目。

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特鲁多政府在2017年出资9.95亿美元加入亚投行。此后不仅遭到反对党保守党的批评， 呼吁取消。加拿大全球事务部也发出警告说，北京创建该行的部分原因是“利用其经济实力来获得区域影响力并将其治理模式输出到世界各地 ”。

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埃斯特恩说，委员会的议员们质疑亚投行是否实际上在帮助改善亚洲国家的生活质量，还是只是被北京用来推动其“一带一路”计划，而该计划旨在扩大中国的全球经济和军事实力。“此外还有一个更重要的问题正在发生，就是加拿大政府如何面对中国在加拿大国内的渗透和日益增长的影响力，包括对华裔加拿大人的恐吓以及从加拿大大学获得先进技术”。

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《环球邮报》周一另一篇报道说，联邦政府自然科学与工程研究委员会（NSERC）正在与华为的加拿大分支机构合作，并为研究提供资金480万美元。而华为一方则说出资的数量会高于加方的数额。该报此前还报道了 加拿大公共卫生局在1月20日解雇了在国家微生物学实验室工作的一对华裔夫妇。他们在这家北美少有的4级实验室工作期间，频繁去中国， 女方邱香果在过去3年内去中国8次， 其中有两次是到武汉的病毒实验室， 甚至从加拿大向中国寄去埃博拉病毒和亨尼巴病毒样本。

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埃斯特恩先生说：加拿大政府对这些事反应如此迟钝，“令加拿大国家安全机构非常沮丧”。因为大学可以说， 政府并没有禁止他们与中国的合作。他说：“委员会的建议就是要向政府传达一个信息：渥太华应该警醒”。

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议会几个在野党也纷纷表态。保守党影子外交部长说，中国主导的亚投行就是特洛伊木马，现在是政府做出退出的决定的时候了。 新民主党的评论家说，他的政党长期以来一直反对加拿大对这家亚洲银行的财政支持。

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渥太华卡尔顿大学国际事务教授史蒂芬妮·卡文（Stephanie Carvin）曾是联邦政府的国家安全分析师，她说，实际上， 加拿大安全情报机构一直在提醒大学不要与像中国这样的独裁政府合作。并在去年向400多家公司和研究机构发出了安全简报 。“大学绝对收到了安全建议， 但却有忽略此建议的特权”。

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