加拿大保守党提交动议，要求议会正式宣布中国政府对维族人的高压政策属于种族灭绝

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加拿大保守党外交事务评论员庄文浩（Michael Chong）提交动议，要求众议院正式宣布中国政府对新疆维吾尔族人实行的高压政策为种族灭绝行为。他表示，加拿大在历史上一贯维护人权，曾在其他西方国家之前谴责南非种族隔离政策。现在加拿大也不应该逃避责任。

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这项动议获得了魁北克党团、新民主党和绿党议员的支持。一名魁北克党团议员对动议作了改动，加上了呼吁国际奥委会易地举办2022年冬奥会的内容。

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加拿大外长加诺（Marc Garneau）表示，加拿大政府对新疆维吾尔人的境遇保持密切关注，并将和盟国一道采取行动。此前总理特鲁多表示，加拿大谴责中国政府在新疆践踏人权的行为。但是种族灭绝是个很严重的说法，不应随便使用。

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目前加拿大的盟国中，只有美国正式把中国政府在新疆的政策和行为称为种族灭绝与反人类罪。

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（CBC News, John Paul Tasker）

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