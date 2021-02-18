加拿大研发呼气式新冠病毒快速检测仪

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加拿大不列颠哥伦比亚省的科研人员在加紧研制呼气式COVID-19病毒快速检测仪，以便能够在半分钟到一分钟之内得到检测结果。

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温哥华呼吸系统专家Renelle Myers领导的研究团队正在研制的这种新冠病毒快速检测仪的理想使用场地是飞机场、学校、体育场馆这样的大量人口聚集地点。

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Renelle Myers说，如果其团队研制的这种COVID-19病毒快速检测仪获得成功并投入使用，则能够及时知道什么人需要隔离、什么人可以恢复工作和参加社会活动，加速加拿大社会回归正常的步伐。

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Renelle Myers介绍说，其团队研制的呼气式COVID-19病毒快速检测仪的工作原理是，感染新冠病毒的人呼出的气体中含有特定的挥发性有机化合物，检测出这些挥发性有机化合物就等于是检测出新冠病毒。

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不过，这种呼气式新冠病毒快速检测方法的成功还需要克服很多困难。一个困难是确保检测结果的高度准确性，第二个困难是目前使用的气相色谱仪太昂贵、至少要15万加元一台。

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RCI with Tina Lovgreen · CBC News

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