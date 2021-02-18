加拿大 1 月份通胀率 1%

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今年 1 月份加拿大的年通货膨胀率为 1％。

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加拿大统计局周三（2月17日）表示，1 月份的通货膨胀率与去年 12 月相比略有上涨，12 月的年通胀率为 0.7％。

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新出来的数据与专家们的预测基本一致，根据金融数据公司 Refinitiv 收集的预测，经济学家此前预计 1 月份的通胀率为 0.9％。

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汽油价格回升

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加拿大统计局说，主要是汽油价格推动了 1 月通胀率的增长，汽油价格比 12 月份上涨了 6.1％。

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但即使有所回升，汽油的价格仍比 2020 年 1 月时的价格低 3.3％。

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如果剔除汽油价格，则今年 1 月份的物价比去年 1 月上升了 1.3％。

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另外，新汽车的销售增加也助长了通货膨胀。

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加拿大帝国商业银行 CIBC 的经济学家罗伊斯·门德斯（Royce Mendes）表示，尽管经济增长在加速，但仍存在明显的疲软迹象，服务业在这场疫情危机中受到严重打击。

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（CBC）

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