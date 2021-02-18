多伦多卫生官：多伦多应延长封闭两周

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在大多伦多卫生官员们的建议下，多伦多市长约翰·托里（John Tory）表示，多伦多正在要求省政府把多伦多的封闭期限延长至少两周。

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托里说：

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我们必须尽一切可能来避免第三波疫情。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卫生官员敦促政府谨慎

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多伦多市长是在采纳了卫生官员的建议后做出上述决定的。

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加拿大广播公司报道说，2 月 13日，多伦多市首席卫生官艾琳·德维拉 （Eileen de Villa）医生和 Peel 地区首席卫生官 Lawrence Loh 医生等卫生官员一起，联名签署了一封要求延长封闭期限的信，要求把多伦多的封闭截止日期推迟到 3 月 9 日，比原来计划的多两周。

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艾琳·德维拉说：

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尽管许多关键指标呈下降趋势，但警告灯仍在闪着。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，让大家待在家里的指令，以及大规模疫苗接种似乎的确有效果，她希望能避免出现 “关开、关开” 导致疫情反反复复的局面。

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不实安全感

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艾琳·德维拉医生接着警告说：

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重新开放有可能给公众带来不实的安全感，让大家以为风险没了。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Peel 的卫生官 Lawrence Loh 医生也表示：

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COVID 原始菌株的感染在减少，这很好，但变异菌株的感染在加速增加，这两个趋势正在相互抵消。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，变异病毒感染的增长率是 “惊人的”，另一场风暴正在酝酿中。

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Lawrence Loh 医生说，他知道谁也不想听到这个消息，但如果他不敲响警报，就是失职。

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他说：

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我想问一个简单的问题：我们能不能再坚持上两个星期？这样才能确保我们的孩子在学校上课的时间更长，才能在疫苗抵达之际继续保护弱势群体，继续保护在必要领域工作的人们。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

康复速度超过感染速度

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尽管多伦多仍然是安大略省新增感染人数最多的地区，但也出现了一些积极迹象。

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例如，多伦多的活跃病例在一月份达到高峰，之后一直稳步下降，这个星期，康复病例的增加超过了新增病例。

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多伦多市卫生官艾琳·德维拉（Eileen de Villa）医生表示：

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最近，我们看到感染率下降了，这要归功于大家的努力。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

星期四（2月18日），安大略省报告新增 1,038 例 COVID-19 病例，另有 44 人死亡。

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目前安省 COVID-19 的住院人数为 758人，其中有 277 人在重症监护病房。

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（CBC）

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