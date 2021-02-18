疫情促使加拿大法庭程序走向网络视频

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加拿大律师协会Canadian Bar Association新冠病毒疫情对司法系统带来影响的调查小组发表的报告认为，加拿大司法系统应该以开放的态度对待COVID-19病毒肺炎疫情带来的网络化和视频化革新，加拿大联邦政府和省级政府也应该为改善面向公众的网络司法平台和软件提供拨款。

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从2020年3月份开始，加拿大法庭的法官、律师、法庭工作人员不得不对自己的工作方式进行调整，以满足不断更新的新冠病毒肺炎防疫规定。

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最主要的变化是，许多法庭程序改用电话、视频和网络虚拟会场的方式进行，许多法庭文件改用网上方式填报。

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加拿大律师协会调查小组的上述报告认为，法律程序网络化和视频化实际上是司法系统与时俱进的改革，提高了加拿大司法系统的效率。

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不过，司法程序网络化和视频化更适用于简单的司法程序，比如程序听证和上诉听证；而不太适用于多名证人出席作证和证人可信度需要验证的司法程序；也不太适用于家庭纠纷案件、移民案件和刑事案件，因为这些案件的当事人和代表律师之间需要有直接见面交谈的机会以互相了解和评估。

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此外，司法系统的网络化和视频化也带来了隐私、公平和高速宽带互联网普及性问题的挑战。

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RCI with Ryan Patrick Jones · CBC News

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