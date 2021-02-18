蒙特利尔市奥林匹克馆有新用：疫苗接种中心

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蒙特利尔市将把奥林匹克馆作为大规模接种新冠疫苗的场所。
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蒙特利尔市东区的卫生社会服务中心 CIUSSS 宣布，东区将有 3 个疫苗接种中心，1976 年奥运会的主场 – 蒙特利尔奥林匹克馆将是其中之一。
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东区的另外一个疫苗接种场所是 Martin-Brodeur 体育馆，这里从 1 月中旬以来就被用作 COVID-19 检测中心。
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东区的第三个接种场所将是社区中心 Centre communautaire Roussin。
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寻找大场地
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加拿大广播公司法语网报道说，魁北克省各大城市正在寻找大面积场地来给居民接种新冠疫苗。
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2 月初，市中心卫生机构已经把蒙特利尔会议大厦 Palais des Congrès de Montréal 作为疫苗接种的场所。
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蒙特利尔会议大厦 Palais des Congrès de Montréal 从 2 月初起被用作疫苗接种场所 / PHOTO : RADIO-CANADA
在蒙特利尔北岸的拉瓦尔市，当地卫生服务中心最近几周一直忙着在 3 个购物中心租用场地，准备在月底前开始为当地居民接种疫苗。
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魁省近 60 ％卫生人员已接种疫苗
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与此同时，加拿大广播公司报道说，根据魁北克省卫生社会部 MSSS 的统计，截止到 2 月 14 日，魁省医疗卫生领域 56％ 的员工已经接种了疫苗，魁省的目标是尽快使 75％ 的医护人员获得疫苗接种。
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（Radio-Canada）
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