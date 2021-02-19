加拿大公共卫生署：到 6 月份将能为1450万加拿大人接种疫苗

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加拿大公共卫生署 （l’Agence de la santé publique du Canada）表示，在延误数周后，辉瑞-BioNTech （Pfizer-BioNTech ） 和 Moderna 公司生产的疫苗已经恢复了运货。

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根据更新的交货时间表，加拿大将能收到足够的剂量，在 6 月之前为 1450 万人进行免疫接种, 加拿大的总人口为 3800 万人。

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辉瑞和 Moderna恢复运货

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加拿大负责疫苗接种后勤行动的丹尼尔·福汀少将（Dany Fortin）本周四（2 月18 日）表示，这个星期加拿大已经收到了来自辉瑞公司的 403,650 剂疫苗，这是自去年12 月辉瑞开始对加拿大发货以来数量最多的一次。

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他说，两家制药公司都有望实现对加拿大的发货目标，即到 3 月底总共向加拿大提供 600 万剂新冠疫苗，辉瑞公司提供 400 万剂，Moderna 公司提供 200 万剂。

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2.7% 的加拿大人接种了一剂

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最近几个星期，由于辉瑞公司和 Moderna 公司都减少了交货数量，从而导致加拿大的疫苗接种速度放缓，联邦政府不得不面对来自反对党的抨击。

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根据牛津大学研究人员的全球疫苗接种数据库，加拿大的接种率落后于其他几十个国家。

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截至到上星期六，只有 2.7％ 的加拿大人接种了第一剂，不到 1％的人接种了两剂。

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北部地区居民的接种率比较高，丹尼尔·福汀少将表示，在加拿大北部地区的成年人中，现在有 32.9％ 已经注射了疫苗， 随着 Moderna 公司的疫苗继续运到，预计到 3 月底北部地区 75％ 的成年人将完成接种。

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疫苗发货加快

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加拿大广播公司报道说，辉瑞公司已经制定了今后 6 周的交货时间表，以完成三月底前对加拿大的发货目标。

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根据联邦政府的疫苗分配追踪系统，辉瑞公司计划下周向加拿大运送 475,000 剂，然后在三月份每个星期向加拿大运送 444,600 剂。

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到目前为止，Moderna 公司已经向加拿大运送了 500,000 剂疫苗，下星期将再发送168,000 剂。

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丹尼尔·福汀少将说，Moderna 承诺在 3 月底之前向加拿大交付其余的 130 万剂疫苗，但预计将分两次装运，加拿大仍在与该公司就特定的发货日期进行谈判。

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收到的辉瑞疫苗多于预期

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根据加拿大公共卫生署提供的最新数据，加拿大到 9 月份收到的疫苗比原来预测的要多出数百万剂。

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导致这一增加的部分原因是加拿大卫生部 （Santé Canada）发现，在收到的辉瑞疫苗中，每瓶含有的剂量是 6 剂，而不是原来预期的 5 剂。

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这意味着加拿大可以从辉瑞公司的每个药瓶中提取出更多的疫苗剂量。

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（CBC）

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