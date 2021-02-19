加拿大安大略省去年丢失工作岗位数创纪录

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加拿大最大省份安大略省去年损失了35万5千个就业岗位，这是有记录以来安大略省最惨重的就业岗位损失数字。

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除了失业数字创了纪录之外，安大略省还有76万5千打工者每个星期的工作时数明显减少。

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安大略省财政监管局在发布上述数字时指出，从2020年冬末开始泛滥的COVID-19病毒肺炎疫情是安大略省损失了创纪录的工作岗位的最主要原因。

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从行业来看，酒店业和餐饮业是安大略省工作岗位损失问题最严重的行业，损失了11万个就业岗位。

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从人口年龄组来看，COVID-19病毒肺炎疫情给年轻人带来的失业打击最严重，安大略省年轻人的失业率达到22%。

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