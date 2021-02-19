新冠病毒肺炎疫情的爆发让安省一些食品加工企业不得不采取停业防疫的措施 / THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

加拿大安大略省去年丢失工作岗位数创纪录

作者 方华 |
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发表 2021年2月19日（星期五）10:18

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加拿大最大省份安大略省去年损失了35万5千个就业岗位，这是有记录以来安大略省最惨重的就业岗位损失数字。

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除了失业数字创了纪录之外，安大略省还有76万5千打工者每个星期的工作时数明显减少。

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安大略省财政监管局在发布上述数字时指出，从2020年冬末开始泛滥的COVID-19病毒肺炎疫情是安大略省损失了创纪录的工作岗位的最主要原因。

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从行业来看，酒店业和餐饮业是安大略省工作岗位损失问题最严重的行业，损失了11万个就业岗位。

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从人口年龄组来看，COVID-19病毒肺炎疫情给年轻人带来的失业打击最严重，安大略省年轻人的失业率达到22%。

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