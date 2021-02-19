加拿大政府延长失业金和三项疫情补助的领取时间

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理特鲁多星期五（2月19日）在新闻发布会上宣布，联邦政府将延长疫情补助（CRB）病假补助（CRSB），照顾家人补助（CRCB）和失业金的领取时间。他表示，这场危机还没有结束，因此政府的支持也要继续下去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CRB（即过去的紧急疫情救助CERB）的领取时间从26周延长到38周。CREB面向需要在家照顾12岁以下孩子或患病家属的人，也被延长至38周。帮助没有带薪病假的患者和隔离者的CRSB从两周延长到一个月。三项补助的金额都是每星期500加元（税前）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

失业金被延长到50周。但是主管就业的内阁部长库瓦特鲁（Carla Qualtrough）在随后的新闻发布会上表示，和上述三项补助不同的是，延长失业金需要获得议会通过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前加拿大人领取失业金的时间最短14周，最长45周。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News, Radio-Canada)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada