加拿大检控方：特朗普对孟晚舟引渡案不构成影响

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加拿大检控方的律师在提交给法院的文件中称，没有任何证据显示美国前总统特朗普在他和中国的贸易战中曾试图利用孟晚舟引渡案来增加自己的优势。另外，即使他真有此意，拜登的当选也使特朗普的影响不复存在。

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这份检控方提交的文件说，实际上，来自美国商贸谈判代表的证据显示特朗普并没有介入孟晚舟案。

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特朗普曾经在接受采访时表示，如果对美国有利的话，他会介入孟晚舟案。孟晚舟的辩护律师团队把特朗普的话看作是政治干预的证据，并试图向法庭证明美国在关于孟晚舟“向银行提供虚假信息”的证据上欺骗了加拿大。

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孟晚舟下个月将在BC省高等法院再次出庭。主审法官将在五月中旬作出判决。如果孟晚舟不接受判决结果，可以向联邦上诉法院和最高法院逐级提出上诉，如果上诉被驳回还可以申请引渡风险评估。因此除非法庭判决不予引渡，或者美方撤销引渡请求，否则此案可以拖延数年。

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（RCI avec Radio-Canada, CBC News)

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