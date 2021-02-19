加拿大萨省总理斯科特·莫在参观了新冠肺炎免疫诊所和里贾纳国际贸易中心的免下车免疫空间

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2021年2月18日，星期四，加拿大萨省总理斯科特·莫在参观了新冠肺炎免疫诊所和里贾纳国际贸易中心的免下车免疫空间后，对媒体发表了讲话。该省还有流动免疫车向偏远社区分发疫苗。THE CANADIAN PRESS/Michael Bell

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