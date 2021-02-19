Premier Scott Moe speaks to media after a tour of the COVID-19 mass immunization clinic and drive-thru immunization space at International Trade Centre in Regina on Thursday Feb. 18, 2021. The province also has mobile immunization vehicles to distribute the vaccine to remote communities. THE CANADIAN PRESS/Michael Bell

加拿大萨省总理斯科特·莫在参观了新冠肺炎免疫诊所和里贾纳国际贸易中心的免下车免疫空间

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年2月19日（星期五）11:17

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2021年2月18日，星期四，加拿大萨省总理斯科特·莫在参观了新冠肺炎免疫诊所和里贾纳国际贸易中心的免下车免疫空间后，对媒体发表了讲话。该省还有流动免疫车向偏远社区分发疫苗。THE CANADIAN PRESS/Michael Bell

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