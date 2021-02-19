变种病毒将带来第三波疫情：加拿大公卫官员公布模拟预测结果，敦促各省不要放松防疫

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加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）警告说，由于新冠病毒突变株的出现和传播，必须保持严格的防疫措施才有可能在加拿大遏制疫情的再次加剧。

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根据加拿大公共卫生署在星期五（2月19日）的新闻发布会上公布的数据，目前加拿大的疫情基本得到了控制。目前全国正在治疗的病例不到33000起，比一个月前下降了60%。没有加入新冠病毒突变株传播变量的模拟预测显示，如果人们继续保持目前的社交接触方式，疫情曲线将在今后几周内被抹平并逐渐下滑。

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但不幸的是，变种病毒已经在加拿大所有省份出现，并在至少五个省造成了社区感染。传染力最强的三个病毒突变株，在英国被首次发现的B117, 在南非被首次发现的B1351和从去过巴西的旅客身上查出的P1，都已进入加拿大。

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把变种病毒因素考虑在内的模拟预测显示，如果进一步放松防疫管制，加拿大将在三月中旬遭遇新的疫情高峰，届时全国每日新增病例将超过两万起。如果保持目前的防疫措施不变，这个高峰将在四月中旬到来。

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这个模拟预测结果意味着需要采取更严格的防疫措施才能避免第三波疫情。但是目前各省已经开始逐步解封。多伦多公共卫生官德维拉（Eileen de Villa）本周在新闻发布会上说，自疫情开始以来，她从未像现在这样担忧过。她和皮尔地区公共卫生官已经要求暂缓解除两地的居家规定，并推迟非必要商家的开放。

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（CBC News, Radio-Canada）

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