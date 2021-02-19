土著人购买横山油管部分股份的谈判获进展

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在加拿大联邦政府向土著人部落联盟出售部分横山输油管道项目股权的谈判取得进展的情况下，加拿大财政部已经开始准备出售股权的细节文件。

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加拿大特鲁多自由党政府两年前就已启动鼓励土著人部落购买横山输油管道项目部分股权的程序。

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在2020年11月份，有来自75个土著人部落的120名代表参加了有关的讨论会。

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在11月份的讨论会之后，加拿大联邦政府准备聘用一位谈判主持人，以帮助联邦政府与土著人部落联盟就购买横山输油管道项目股权问题进行的谈判。

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在美国拜登政府一上台就宣布吊销把阿尔伯塔省的油砂矿石油输送到美国南部地区的基斯顿输油管道的执照、基斯顿输油管道项目事实上夭折的情况下，把阿尔伯塔油砂矿石油跨越落基山脉输送到不列颠哥伦比亚省太平洋沿岸地区的横山输油管道就成了事关加拿大石油工业前途的关键项目。

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在2018年横山输油管道工程遇到一些土著人部落和环境保护组织的反对而难以继续下去的情况下，特鲁多自由党政府用纳税人的钱买下了横山输油管道所有权，估计建成横山输油管道需要至少120亿加元的资金。

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目前主要有两个土著人部落联盟在积极寻求购买横山输油管道的部分股权。

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受到横山输油管道项目影响的129个土著人部落中有120个支持、或者不反对该输油管道项目。

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几个土著人部落尝试阻止横山输油管道项目的法庭挑战未能获得成功。

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RCI with Kyle Bakx · CBC News

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