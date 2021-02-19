美国德州参议员克鲁兹在该州严寒断电之际去墨西哥度假引起众怒

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美国得克萨斯州共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）星期四（2月18日）在墨西哥旅游胜地坎昆乘飞机回美国。他在登机前承认，这次旅行是一个错误。

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罕见的低温在德州造成水电基础设施故障。许多家庭断电，断暖气或断水。目前大部分地区的供电已恢复正常，但是全州仍有一半人口没有自来水或是需要把水烧开才能饮用，

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在这种情况下，克鲁兹携妻女飞往温暖的墨西哥度假的消息引发众怒。他本来是悄悄出发，但是星期三在机场被人认出。他随后在社交媒体上解释说，他这次旅行是为了陪伴两个女儿，“做个好爸爸”，而且打算第二天就返回美国。但是他妻子邀请朋友同去旅行的短信显示，他们选在此时出门是为了避寒，而且打算在墨西哥待好几天。克鲁兹星期四也承认，他原打算在墨西哥过周末。

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德州民主党议员要求克鲁兹辞职，一些共和党议员也发声谴责他的行为。克鲁兹是坚定的特朗普支持者，直到1月6日美国国会认证大选结果时仍然坚称拜登获胜是选举舞弊的结果。

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克鲁兹家的贵宾犬“雪花”在主人去墨西哥期间被托付给警卫照顾。星期五，这只小狗被许多网民用来表达对克鲁兹的不满。他们或是指责克鲁兹把雪花扔在寒冷和黑暗中，或是声称它现在加入了嫌弃克鲁兹的99.9%美国人的行列。

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（RCI with Thomson Reuters, AP, Huffpost)

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