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2021年2月19日星期五，香港国际机场，装载科兴生物科技公司冠状病毒(新冠肺炎)疫苗的集装箱从国泰航空公司的飞机上卸下。周五晚上，中国科兴生物制品有限公司向香港运送了100万剂新冠肺炎冠状病毒疫苗。(Tyrone Siu/Pool Photo via AP)

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