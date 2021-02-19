Containers carrying Sinovac Biotech coronavirus disease (COVID-19) vaccines are unloaded from a Cathay Pacific Airways aircraft at the Hong Kong International Airport in Hong Kong Friday, Feb. 19, 2021. China’s Sinovac delivered 1 million doses of its COVID-19 vaccine CoronaVac to Hong Kong on Friday evening. (Tyrone Siu/Pool Photo via AP)

香港国际机场，装载科兴生物科技公司冠状病毒(新冠肺炎)疫苗的集装箱从国泰航空公司的飞机上卸下

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年2月19日（星期五）11:14

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2021年2月19日星期五，香港国际机场，装载科兴生物科技公司冠状病毒(新冠肺炎)疫苗的集装箱从国泰航空公司的飞机上卸下。周五晚上，中国科兴生物制品有限公司向香港运送了100万剂新冠肺炎冠状病毒疫苗。(Tyrone Siu/Pool Photo via AP)

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