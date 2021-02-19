鸡蛋可能是加东地区沙门氏菌传染的原因

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加拿大公共卫生局正在调查大西洋沿岸省份新斯科舍省和纽芬兰省出现的沙门氏菌传染病例。

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加拿大公共卫生局星期四发布的新闻通报说，正在与省政府有关部门和与加拿大食品安全局的调查人员合作进行调查，以搞清楚这次加东地区沙门氏菌传染的源头。

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目前已经获得的信息显示，接触生鸡蛋似乎是这次加东地区沙门氏菌传染的主要原因。许多感染者说他们在发病前或者吃过鸡蛋、或者是在家里做饭时接触过生鸡蛋。

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也有的感染沙门氏菌的人说他们在老人院、医院等机构住院或工作时接触过鸡蛋。

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加拿大公共卫生局说，在去年10月底到今年1月底期间，加东地区有57个经过化验室验证的沙门氏菌传染病例，其中32例在新斯科舍省，25例在纽芬兰省。有19人感染沙门氏菌后不得不入院治疗，但没有人死亡。

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加拿大公共卫生局没有明确哪些公司生产的鸡蛋出现了沙门氏菌感染的问题。

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