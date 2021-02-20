加拿大联邦政府要推出法语人口维权法案

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加拿大联邦政府承诺要在所有联邦监管的私营经济领域保护使用法语的权益。在魁北克省全省范围内和在加拿大全国任何以法语人口为主的城镇范围内，雇员人数超过50人的公司企业都必须确保雇员有权在工作中使用法语。

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加拿大最高法院大法官也必须能够流利使用英法两种官方语言。

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加拿大移民部今后要采取重视选择和接收讲法语移民的措施。

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这些是特鲁多政府推出的英法语平权计划的一部分，该计划对现有加拿大官方语言法提出的修改意见一共有56条。

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特鲁多政府认为，在世界走向数字技术化和贸易全球化的情况下英语的使用越来越普及、而法语的使用受到威胁，加拿大民众使用法语的权益需要得到保护。

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