特鲁多将是拜登视频会晤的首位外国领导人

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拜登就任美国总统后会晤的第一位外国领导人将是加拿大总理特鲁多，不过由于COVID-19病毒肺炎疫情的关系，拜登与特鲁多的这次会晤将以视频方式举行。

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特鲁多说他期待着下个星期二与拜登总统的这次会晤。

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这次视频会晤分成特鲁多与拜登的单独会谈部分和有双方资深内阁成员在场的扩大会谈部分，总共的会晤时间将会超过一个小时。

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特鲁多办公室星期六发布的新闻通告说，在下个星期二两国领导人会晤时加拿大总理和美国总统将讨论双方关心的重点问题，比如促使经济强劲复苏、壮大中产阶层、创造更多的就业机会、强化全球供应链、控制气候变化、双边能源合作、双边安全和防务合作、鼓励多元化和包容化、在全球抗击COVID-19病毒肺炎疫情方面双方统一步伐、等等。

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美国总统拜登上任后与一些外国领导人进行了电话会谈，其第一个电话会谈的对象是加拿大总理特鲁多。

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在拜登上台后，加拿大与美国的关系得到了明显的改善。

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