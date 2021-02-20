疫情下加拿大与美国边界再延长关闭一个月

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加拿大联邦政府公共安全事务部长布莱尔星期五晚上宣布，加拿大和美国之间对非必要旅行人员关闭边界的措施将再次延长一个月的时间，延长到3月21日。

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加拿大和美国在一年前的3月21日共同宣布采取对非必要旅行者互相关闭边界的COVID-19病毒肺炎防疫措施。自那以来，加美之间关闭边界的措施每个月都被延长，每次被延长一个月的时间。

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专家们认为，在世界不断出现COVID-19病毒肺炎毒性和传染性更大的新菌株的情况下，加拿大和美国互相关闭边界的防疫措施很可能会继续延长下去。

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加拿大公共卫生署星期五警告说，虽然连日来加拿大COVID-19病毒确诊数字在明显下降，但新冠病毒新菌株可能会让加拿大出现第三波新冠病毒肺炎疫情。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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