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2021年2月21日，星期日，人们离开位于不列颠哥伦比亚省兰利的河畔教堂。不列颠哥伦比亚省最高法院上周驳回了该省政府的一项申请，该申请要求对继续举行个人礼拜的三所弗雷泽山谷教堂发出禁令。根据不列颠哥伦比亚省的卫生法令，由于新冠肺炎禁止聚集。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

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