People leave Riverside Calvary Chapel, in Langley, B.C., on Sunday, February 21, 2021. B.C. Supreme Court denied an application from the province last week for an injunction against three Fraser Valley churches that continue to hold in person worship which is forbidden under B.C. health orders due to COVID-19. THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

人们离开位于不列颠哥伦比亚省兰利的河畔教堂

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年2月22日（星期一）11:31

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2021年2月21日，星期日，人们离开位于不列颠哥伦比亚省兰利的河畔教堂。不列颠哥伦比亚省最高法院上周驳回了该省政府的一项申请，该申请要求对继续举行个人礼拜的三所弗雷泽山谷教堂发出禁令。根据不列颠哥伦比亚省的卫生法令，由于新冠肺炎禁止聚集。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

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