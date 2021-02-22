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2021年2月22日，星期一，印度马哈拉施特拉邦孟买的一个火车站，乘客排队检查体温。在全国范围内持续数月下降后，新冠肺炎病例在印度部分地区有所增加，促使当局实施封锁和采取其他病毒限制措施。(AP Photo/Rafiq Maqbool)

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