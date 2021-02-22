Passengers line up to get their temperatures checked at a train station in Mumbai, Maharashtra state, India, Monday, Feb. 22, 2021. Cases of COVID-19 are increasing in some parts of India after months of a steady nationwide decline, prompting authorities to impose lockdowns and other virus restrictions.(AP Photo/Rafiq Maqbool)

印度马哈拉施特拉邦孟买的一个火车站，乘客排队检查体温

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年2月22日（星期一）11:23
更新 2021年2月22日（星期一）11:28

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2021年2月22日，星期一，印度马哈拉施特拉邦孟买的一个火车站，乘客排队检查体温。在全国范围内持续数月下降后，新冠肺炎病例在印度部分地区有所增加，促使当局实施封锁和采取其他病毒限制措施。(AP Photo/Rafiq Maqbool)

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