Travellers, who are not affected by new quarantine rules, arrive at Terminal 3 at Pearson Airport in Toronto early Monday, February 22, 2021. Prime Minister Justin Trudeau announced that all travellers entering Canada by air would have to quarantine in a hotel for three days at their own expense starting later today. THE CANADIAN PRESS/Frank Gunn

国际旅客早上抵达多伦多皮尔逊机场3号航站楼，他们受新检疫规定的影响

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年2月22日（星期一）11:33

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2021年2月22日，星期一，国际旅客早上抵达多伦多皮尔逊机场3号航站楼，他们受新检疫规定的影响。加拿大总理贾斯廷·特鲁多宣布，从今天晚些时候开始，所有乘飞机进入加拿大的游客必须自费在一家酒店隔离三天。THE CANADIAN PRESS/Frank Gunn

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