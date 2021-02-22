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2021年2月22日，星期一，国际旅客早上抵达多伦多皮尔逊机场3号航站楼，他们受新检疫规定的影响。加拿大总理贾斯廷·特鲁多宣布，从今天晚些时候开始，所有乘飞机进入加拿大的游客必须自费在一家酒店隔离三天。THE CANADIAN PRESS/Frank Gunn

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