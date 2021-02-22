德州大断电灾难会在加拿大发生吗？

美国德克萨斯州2月中旬发生的严寒天气导致供电中断和连续轮流停电的问题，甚至导致有人由于严寒而死亡的惨痛后果。
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那么，德克萨斯州在极端天气情况下出现的这种供电危机会不会在加拿大发生呢？
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专家们的答案是，已经发生过了。1998年加拿大魁北克省和安大略省发生了天降冰雨的冰灾、导致大范围地区连续很多天、甚至是连续几个星期失去电力供应的危机局面。
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好消息是与美国德克萨斯州相比，加拿大的供电系统有几个主要的优势。
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首先是加拿大各省的电网都有备用电源，或者是来自相邻省份、或者是来自美国相邻的州。而美国德克萨斯州没有自己的备用电源。
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其次，德克萨斯州的电力供应完全市场化、以盈利为主要目标、没有政府监管；而加拿大各省的供电系统受到政府的全面监督管制、或受到部分的监管。
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第三是，1998年出现的百年不遇冰灾促使加拿大主要省份投资大笔金钱强化了自己的输电网络和配电系统。
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RCI with Emily Chung · CBC News
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