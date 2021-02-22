Japan's Naomi Osaka sits next to her trophy, the Daphne Akhurst Memorial Cup at a press conference after defeating United States Jennifer Brady in the women's singles final at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Saturday, Feb. 20, 2021.(Michael Dodge/Tennis Australia via AP)

澳大利亚墨尔本举行的澳大利亚网球公开赛女单决赛，日本选手娜奥米·大阪在击败美国选手詹妮弗·布雷迪

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年2月22日（星期一）11:26

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2021年2月20日，星期六，澳大利亚墨尔本举行的澳大利亚网球公开赛女单决赛，日本选手娜奥米·大阪在击败美国选手詹妮弗·布雷迪，在新闻发布会上坐在她的奖杯旁边。(Michael Dodge/Tennis Australia via AP)

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