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2021年2月20日，星期六，澳大利亚墨尔本举行的澳大利亚网球公开赛女单决赛，日本选手娜奥米·大阪在击败美国选手詹妮弗·布雷迪，在新闻发布会上坐在她的奖杯旁边。(Michael Dodge/Tennis Australia via AP)

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