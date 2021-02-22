纳税人联合会发起请愿，要求国会议员们暂停涨工资

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这几天，加拿大纳税人联合会正在全国发起的一项请愿活动，呼吁国会议员们在目前疫情导致的经济困境面前，暂停给自己加薪，最好能自动减薪。

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这份请愿书刊登在网站和社交媒体上，以给议会几个政党领袖公开信的形式公布。其中点名提到的有总理贾斯汀·特鲁多、议会官方反对党保守党领袖埃文·奥图尔（Erin O’Toole），以及新民主党和魁北克政团的领导人。

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请愿信说：“由于冠状病毒疫情，数以百万计的加拿大人失去了工作，减少了收入。我们正在经历一场危机，所有加拿大人都在做出牺牲。 政府部门要发挥作用，民选官员需要起带头作用。因此，我们和下面所有签名者共同呼吁国会议员们减少你们的薪水”。

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加拿大纳税人联合会的23.5万支持者都收到了这封请愿信。联合会还在他们的社交媒体账号上也登出了这封信。

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联合会解释说，发起这一请愿活动是因为，联邦议会将在30几天后按预定计划给所有议员上调年度工资。它是一种自动程序，除非有老板出面阻止。而纳税人就是真正的老板。因为他们是纳税人选出来的。当加拿大人团结起来并展现力量时，政客们就会做出回应。

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根据纳税人联合会的资料，加拿大国会议员目前的年薪为18万2600加元。今年的加薪幅度为3,700加元。而如果议员们在下次选举中落选，就会失去这样的薪水，因此他们需要听取选民的意见。

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加拿大纳税人联合会此前也曾呼吁，面对加拿大国债的急剧攀升，已经达到上万亿加元， 呼吁政府机构带头缩减开支，包括实行减薪。但没有成功。现在面对疫情给加拿大人带来的伤害，很多企业或关门、或倒闭，很多加拿大人失业、无法支付账单，联合会再次呼吁政治家们起带头作用。

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