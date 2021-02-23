Protesters gather outside the Parliament buildings in Ottawa, Monday, February 22, 2021. Parliament is expected to vote on an opposition motion calling on Canada to recognize China's actions against ethnic Muslim Uighurs as genocide. THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

抗议者聚集在加拿大渥太华议会大楼外。推动加拿大承认中国对维吾尔族穆斯林的行为是种族灭绝

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年2月23日（星期二）11:31

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2021年2月22日，星期一，抗议者聚集在加拿大渥太华议会大楼外。预计议会将对一项反对派动议进行表决，该动议呼吁加拿大承认中国对维吾尔族穆斯林的行为是种族灭绝。THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

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