抗议者聚集在加拿大渥太华议会大楼外。推动加拿大承认中国对维吾尔族穆斯林的行为是种族灭绝

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2021年2月22日，星期一，抗议者聚集在加拿大渥太华议会大楼外。预计议会将对一项反对派动议进行表决，该动议呼吁加拿大承认中国对维吾尔族穆斯林的行为是种族灭绝。THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

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