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2021年2月23日，星期二，香港的一个社区疫苗接种中心，香港移民局官员正在等待接受一剂科兴生物科技新冠肺炎公司的疫苗。前线工作人员和高危人群是该地区第一批接种疫苗的人群。(Paul Yeung/Pool Photo via AP)

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