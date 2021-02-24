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2021年2月23日，星期三，加拿大不列颠-哥伦比亚省伯纳比，希尔顿大都会酒店员工在酒店外举行的新闻发布会上举着标语和海报。员工工会敦促潜在的客人不要光顾这家酒店，这家酒店解雇了几十名员工。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

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