加拿大央行行长警告房地产市场初现泡沫征兆

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加拿大中央银行行长Tiff Macklem告诫说，加拿大房地产市场正在出现过热的早期症状，不过中央银行目前还没有上调利息率的计划，目前央行货币政策的重点仍然是帮助加拿大经济尽快走出COVID-19病毒肺炎疫情造成的泥潭、重上健康发展的轨道。

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加拿大中央银行虽然预计2021年下半年加拿大经济会出现强有力的复苏局面，但认为女性和年轻人的就业环境仍然具有挑战性，继续需要加拿大中央银行宽松货币政策的帮助。

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在星期二向加拿大西部城市卡尔加里和埃德蒙顿商会联席会议发表的视频讲话中，加拿大中央银行行长Tiff Macklem预测说，加拿大经济恐怕在2013年之前都需要央行宽松的货币政策加以刺激，不过中央银行已经意识到长期、超低的央行利率和量化宽松的货币政策可能会干扰房地产市场的正常发展，并正在密切关注房地产市场的动向。

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加拿大一些金融市场专家和房地产市场专家已经表示了对房地产市场泡沫化的担心，认为加拿大房地产市场价格的快速攀升已经到了难以为继的状态；一旦银行利率开始上升，则加拿大房地产市场的泡沫将破裂、出现灾难性的暴跌局面。

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为了应对2016和2017年加拿大房地产市场的过热问题，加拿大联邦和一些省政府推出了对房贷申请者进行财务压力测试、对外国购房者征收购房税、对空置住房征收空置税等措施以抑制炒房行为。

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